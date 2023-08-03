Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özlemmax Mağazası Sahibi Metin Ünal, turuncu etiketli ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattıklarını belirterek, “Çorumlu hemşehrilerimize, en kaliteli ürünü en uygun fiyatla sağlamaya yönelik prensibimizi, Turuncu Etiket kampanyasıyla çıtayı daha da yükselterek sürdürüyoruz” dedi.

Samsun yolundaki kapalı alanı 7 bin metrekareyi aşan dev mağazada, yarım asra yaklaşan güvenilir esnaflık anlayışıyla hizmete devam ettiklerini ve en yeni, en süper modelleri Çorumluların beğenisine sunduklarını anlatan Metin Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm ürünlerimiz iki yıl garantili. Kendi bünyemizdeki teknik servisimizle, satış sonrası her türlü teknik hizmeti veriyoruz. Mağazaya ulaşım için müşteri servisi çıkarıyoruz. Çocuk oyun alanımızla da, çocuklu ailelere ürün seçme rahatlığı sağlıyoruz. Çağdaş konseptimizle ve titiz hizmet anlayışımızla, sektörün köklü olduğu kadar yenilikçilikte de öncülerinden biriyiz”

YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Özlemmax Sahibi Metin Ünal, son iki yıldır yurt dışından gelen hemşehrilerin ilgisinin büyük ölçüde arttığını belirterek, “Fiyatlarımız, Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar uygun. Dünyanın her yerine mobilya satışımız vardır” diye konuştu.