ÇORUM HABER’in kültür-sanat dergisi YAZILIKAYA’nın Yayın Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi, Hititolog Özlem Sir Gavaz profesör oldu.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde uzun yıllar görev yapan Özlem Sir Gavaz, 2018 yılında doçent unvanını almış, 2020 yılında ise Dil Tarih’e geçmişti.

ÇORUM HABER, Prof.Dr. Özlem Sir Gavaz’ı kutlar, akademik hayatında başarılarının devamını diler.