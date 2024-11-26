İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının kriterleri doğrultusunda Çorum’u temsil etmek üzere seçilen Çerezci Ankara’da kutlama etkinliklerine katıldı.

Çerezci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen temsilciliklerle birlikte 24 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) düzenlenen ziyarete katılan Çerezci, burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladığı akşam yemeğinde Çerezci’ye gül ve çeşitli hediyeler vererek, çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ