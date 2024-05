Kayseri’ye giden Bakan Özhaseki, ilçe girişinde karşılandığı Pınarbaşı'nda esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. TOKİ'nin Kayaönü Mahallesi'nde yapacağı sosyal konut alanını inceleyen Özhaseki, yetkililerden bilgi aldı. Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesinde 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yenileneceğini belirterek, Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek istedi.

Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösterdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Ancak, yıllar içerisinde gördük ki bazı arkadaşlar ne yazık ki bir araya gelmemek, birlikte hareket etmemek, çalışmamak için bir sürü bahaneler buluyorlar. Sonra ideolojik takıntılar başlıyor ve neticesinde de olan vatandaşa oluyor, hizmet alınamıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Geçtiğimiz günlerde makamınızda kabul ettiğiniz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in sunduğu dosyalarla ilgilenecek misizin?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sorun, CHP'nin sorunu olmaz. Birtakım sorunları onlar dile getirmiş oldular. Gökhan Bey sağ olsun arkadaşlarla geldi, biz de misafir ettik. Konuştuğumuz konular zaten eskiden beri bizim bildiğimiz, üzerinde çalıştığımız konular. Birçok konuda da mutabıkız zaten. Benim onlara da teklifim önümüzdeki günlerde özellikle AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir araya gelinmesi. Başka belediye başkanı olan partiler de gelebilirler. Ortak bir anlayışla sorunlar çözülebilir diye düşünüyorum. Daha önceden bizim hazırlamış olduğumuz, benim de MYK'de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettiğim bir taslak çalışmamız var, belediyelerle ilgili. 30 büyükşehirle ilgili de var. Onun dışındaki 51 vilayetimizle ilgili de var ama seçim yaklaştığı için orada yapılacak bir çalışma veyahut da herhangi bir kararla ilgili durmadan bu işin provoke edileceği algı operasyonlarına kurban gideceği kanaatiyle biz bunu getirmedik. Çünkü seçim yaklaşırken normali söylemekten uzaklaşan o kadar çok parti, genel başkan, genel başkan yardımcısı görüyoruz ki ideolojileri bazen ön plana çıkıyor. Bunların çok zararını çekiyoruz. Şimdi makul bir ortam, sakin bir ortam. Biz elimizdeki taslağı yaptığımız çalışmayı paylaşmaktan da hiç kaçınmayız. Onların getirmiş olduğu dosyada da zaten benzer konular var. İnşallah bu hususlarda birlikte çalışıp sonuca erdiririz diye düşünüyorum."

Bakan Özhaseki, "CHP ile yeni bir dönem başlıyor mu?" sorusu üzerine ise parti olarak kendilerinin aynı yerde durduklarını ve kendisinin her iki bakanlık döneminde de kentsel dönüşüme önem verdiğini söyledi.

İstanbul, İzmir, Sakarya ve deprem bölgesine sürekli gittiğine değinen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Durmadan diyorum ki 'burası bir deprem ülkesi, gelin birlikte kentsel dönüşümü yapalım.' Siz hiç, 'A partililer gelsin B partililer gelmesin' dediğimi duydunuz mu? Durmadan diyorum ki; 'A'dan Z'ye bütün partilerin belediye başkanları, Allah rızası için gelin, bu ülkeyi bu evleri, daha dirençli hale getirelim. Depreme hazırlık yapalım.' Şu ana kadar bize gelmiş, 'evet kentsel dönüşüm yapacağım' diyerek müracaat etmiş bir tek Allah'ın kulu geri çevrilmiş mi acaba? Böyle bir örnek var mı? Yani bundan sonra da biz aynı yerde duruyoruz, aynı hizmeti yapacağız. Eşit şekilde devam ettireceğiz ama inşallah insanların birçoğu kafalarındaki tabuları yıkarak gelirler de önümüze bakarız."

Kentsel dönüşümle ilgili çabalarının olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Her yerde koşturuyoruz ama bir taraftan da sosyal konut projeleri kapsamında Kayseri için kuraları çekilmiş, vatandaşların yapılması icap eden evler var. Bunlar bir müddet depremden dolayı aksadı. Bu dönemde de arkadaşlarımızla bir program yaptık. Kura çektiğimiz ilçelerde bir an önce TOKİ olarak konutları yapalım diye. Burada TOKİ başkanımız var. Kentsel dönüşüm başkanımız da zaten Pınarbaşılı haliyle o da geldi. Birlikte el ele vererek inşallah burada 200 konutun temelini yakında atacağız. Herhalde ihalesi 20 gün sonra. Diğer ilçelerimizde de üç aşağı beş yukarı aynı şekilde devreye aldık. Kayseri bu dönemde epeyce TOKİ'den istifade edecek."

Bakan Özhaseki'ye, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu eşlik etti.

