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Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Buhara Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirdi. Etkinliklere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile aileleri katıldı. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, özel öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda engelli öğrencilerle birlikte Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri de sahne aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, programda yaptığı konuşmada Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Belediye Başkanlığı döneminde en çok engelli bireylerin içinde yer aldığı etkinliklerden mutlu olduğunu belirten başkan Aşgın “Gönlü engelsiz kardeşlerimizin yüreğindeki güzellikler çok büyük. Rabbim bizleri sizlere hizmetkâr eylediği için binlerce kez şükrediyorum.” dedi.