Buna göre 2023 yılında iş makinelerinin köy tüzel kişiliklerine yakıt karşılığı kiraya verilmesi kararlaştırılırken, şahıs, firma ve kamu kurum ve kuruluşlarına ise belirlenen kilometre başına yâda saatlik ücret üzerinden kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi toplantısında İl Özel İdaresinin 2023 yılı iş makinesi kiralama bedelleriyle ilgili olarak hazırlanan yazı görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda İl Özel İdaresine ait tüm iş makinelerinin köy tüzel kişiliklerine yakıt karşılığı kiraya verilmesi kararlaştırılırken, şahıs, firma ve kamu kurum ve kuruluşları için ise yakıt hariç kilometre ve saatlik ücret bazında tarife belirlendi.

Buna göre arazözler şahıs ve şirketlere 32,61 liraya, kamu kurumlarına 22,87 liraya kiraya verilecek. Damperli kamyon şahıs ve şirketlere yakıt hariç kilometre başına 15,15 liraya, kamu kurum ve kuruluşlarına ise kilometre başına 8,69 liraya kiraya verilecek.

Greyderler şahıs ve şirketlere 1.204 TL’ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ise 200 saate kadar saatliği 884 TL’ye kiraya verilecek.

Dozerde ise şahıs ve şirketlere 1.417 TL, kamu kurum ve kuruluşlarda ise 20 saate kadar 685 TL ücret tarifesi uygulanacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, 759 köyün hiçbirinden yerleşim alanı içerisinde yapılan çalışmalardan ücret alınmadığını belirtirken, vidanjörde ise ilk gidişinde ücret alınmadığını, aynı köye ikinci gidişinde 50 lira, üçüncü gidişinde ise 100 lira alındığını, bunun da sembolik düzeyde bir ücret olduğunu dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)