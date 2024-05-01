İl Özel İdaresi’nin araç filosuna 4 araç daha katılırken, Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından DMO aracılığı ile 2 adet 2024 model Mercedes Arocs Marka Kombine Sathi kaplama aracı satın alındı.

Çorum İl Özel İdaresi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından DMO aracılığı ile 1 adet 2024 model Isuzu marka araç üzerine çöp konteynır yıkama aracı alındı.

Araç bedelinin tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından kuruma hibe edildi.

Çorum İl Özel İdaresi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından DMO aracılığı ile 1 adet 2024 model Efe Marka Çöp Transfer Römorku alındı.

Araç bedelinin tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından kuruma hibe edildi.

Editör: SELDA FINDIK