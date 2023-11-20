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İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı son toplantıları haftasonu ve dün Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumlar ile sona erdi. İl Özel İdaresi’nin seçimlerden önceki son bütçe taslağını Kasım ayında 20 toplantıda görüşen İl Genel Meclisi üyeleri 2024 yılı bütçesini de onayladı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin görüşüldüğü toplantıda 2024 yılı bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Gürbüz Özel, 850 milyon TL öngörülen 2024 bütçesinin 922 milyon 200 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.



“GELİRLER ARTIYOR”

Özel, 2024 yılı için vergi gelirleri 800 bin TL, harçlar 800 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 22 milyon 30 bin TL, mal ve hizmet satış gelirleri 14 milyon TL, kira gelirleri 1 milyon 530 bin TL, diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 6 milyon 500 bin TL, diğer gelirler 827 milyon 170 bin TL, faiz gelirleri 13 milyon 170 bin TL, kişi ve kurumlardan alınan paylar 812 milyon 900 bin TL, para cezaları 1 milyon TL ve diğer çeşitli gelirler 100 bin TL olmak üzere 850 milyon TL gelir öngördüklerini hatırlatarak idarenin yaptığı iş ve işlemlerden hizmet bedeli alınacak olması sebebi ile diğer hizmet geliri koduna 4 milyon TL, Ankara Libya Caddesi’ndeki taşınmazın satışından 11 milyon TL, bazı gayrimenkul ve su ürünleri satışından diğer taşınmaz kira koduna 500 bin TL, Güneş Enerji Santrali gelirleri nedeni ile enerji gelirleri koduna 3 milyon 150 bin TL, Merkezi İdare Vergi Gelirleri Koduna 52 milyon 550 bin TL, para cezalarından 1 milyon TL olmak üzere gelir bütçesinin 922 milyon 200 bin TL olarak belirlendiğini vurguladı.

TASLAK BÜTÇE DEĞİŞTİ

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda daha sonra bütçesi değişen müdürlük bütçeleri ile ilgili bölüm yer aldı. Buna göre bütçe taslağında İlçe Özel İdareleri’ne Alaca 1 milyon 71 bin lira, Bayat 1 milyon 63 bin lira, Boğazkale 824 bin lira, Dodurga 1 milyon 704 bin lira, İskilip 2 milyon 104 bin lira, Kargı 1 milyon 960 bin lira, Laçin 1 milyon 92 bin lira, Mecitözü 1 milyon 88 bin lira, Ortaköy 2 milyon 152 bin lira, Osmancık 2 milyon 964 bin lira, Sungurlu 5 milyon 650 bin lira ve Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne ise 2 milyon 958 bin lira olmak üzere 24 milyon 636 bin öngörülmüştü.

Birim müdürleri bütçesi de taslak programda; “Özel Kalem 4 milyon 150 bin lira, Hukuk Muşavirliği 2 milyon 50 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 102 milyon 720 bin lira, Diğer Genel Hizmetler 99 milyon 530 bin, Encümen Müdürlüğü 13 milyon 69 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 278 milyon 496 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 995 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü 56 milyon 950 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 milyon 577 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 38 milyon 825 bin lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 127 milyon 830 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 milyon 400 bin lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 29 milyon 840 bin lira, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 97 milyon 191 bin lira, Yapı Kontrol Müdürlüğü 225 bin lira” şeklinde yer almıştı.

YOLA 88.8, KİLİTTAŞINA 43.7

İÇMESUYUNA İSE 20.1 MİLYON

yol yapım giderleri ödeneğinin 88 milyon 875 bin

Komisyon raporuna göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesinden akaryakıt ve yağ alımları kodundan 1 milyon lira, taşıt bakım ve onarımdan 1 milyon lira ve iş makinesi onarımdan 500 bin TL’nin ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi ilan giderlerinden 100 bin TL, trafik ve levha alımlarından 2 milyon liranın alınarak Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine diğer kiralama giderleri olarak 1.5 milyon lira, tıbbi araç gereç alımına 1 milyon 885 bin 200 TL, köy cami bakım onarımlarına 480 bin TL; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesindeki Sakarya İlköğretim Okulu restorasyonu için 1 milyon lira, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bütçesindeki köylere kameriye alımına 1 milyon 500 bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin yol yapım giderleri ödeneğinin 88 milyon 875 bin TL, kilitaşı malzeme alımına 43 milyon 750 bin lira, sanat yapıları giderleri için 9 milyon 825 bin TL, merkez ve köylere kumlama yapılması için 250 bin TL olmasına; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne küresel konum belirleme cihazı alımı için 500 bin TL, kanalizasyon tesis yapımları için 6 milyon 200 bin TL, içmesuyu tesis yapımı için 20 milyon 310 bin TL; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü makine teçhizat alımı için 500 bin TL, sulama tesisleri yapımı için 40 milyon 660 bin TL, tarımsal kuruluşlara proje desteği için 1 milyon 100 bin TL; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tanıtma ağırlama ödeneğinin 2 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesi içinde yer alan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne aktarılacak ödenekleri de belirledi. Buna göre Çorum merkez ve ilçelerdeki KHGB’lere 16 milyon 864 bin 800 TL ödenek verilecek. Merkez KHGB’ye 2 milyon, Alaca’ya 1 milyon 475 bin, Bayat’a 825 bin, Boğazkale’ye 410 bin, Dodurga’ya 313 bin, İskilip’e 4 milyon 255 bin, Kargı’ya 1 milyon, Laçin’e 1 milyon 203 bin, Oğuzlar’a 417 bin 800, Osmancık’a 1 milyon 100 bin, Sungurlu’ya 3 milyon 400 bin ve Uğurludağ’a 183 bin lira belirlendi.Raporda İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı yedek ödenek ekonomik kodu ise 92 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Komisyon raporunun ardından bütçe kalem kalem oylanarak kabul edildi.