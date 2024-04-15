İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül, Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, Birim Müdürleri ve personel katıldı.

Selamlama konuşması yapan Yol İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, işçilerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma merasiminde konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, tüm personelin bayramlarını tebrik ederek konuşmasına başladı. Yaptığı konuşmada bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirten Çıplak, ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine azami titizlik gösterilmesine vurgu yaparak, Çorum’da oldukça geniş ve zorlu bir bölgede özverili şekilde çalışma yapan personele teşekkürlerini iletti ve yeni çalışma sezonunda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından İl Özel İdaresi personeliyle tek tek bayramlaşılırken, şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Editör: BÜLENT USLU