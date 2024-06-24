İl Özel İdaresi yemekhanesinde yapılan bayramlaşma törenine Genel Sekreter Recep Cıplak başka programı nedeniyle katılamazken, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül’ün yanı sıra birim müdürleri ve idare personeli katılım gösterdi.

Burada bir konuşma yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı, bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

9 günlük tatilin ardından yeniden işe döndüklerini hatırlatan Yazıcı, İl Özel İdaresi geleneğine uygun bir şekilde çalışma göstermeleri gerektiğini belirterek herkesin bayramını tebrik etti.Yapılan bu konuşmanın ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ile Mustafa Algül ve birim müdürleri, personelle tek tek bayramlaştı.