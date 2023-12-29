İl Genel Meclisi, yeni yıl öncesi olağanüstü olarak toplandı. Mehmet Bektaş yönetiminde Aralık ayı başında 5 günlük toplantı ile yılı tamamlayan İl Genel Meclisi üyeleri dün olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda ilimiz İskilip İlçesinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’ne İl Özel İdaresi olarak ortak olunması konusu ele alınarak karara bağlandı.

Konuyla ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgilendirmede bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ülke genelinde olduğu gibi Organize Sanayi Bölgelerine büyük bir teveccühün olduğunu belirterek Çorum’da da üretim ve istihdam sağlayan yerlerin başında gelen OSB’lerin sayısının artmasının gündemde olduğunu kaydetti.



Çorum’un İskilip İlçesi’nde kurulması planlanan OSB için 750 dönümlük bir alanın bakanlık tarafından tescilinin yapıldığını dile getiren Çıplak, buraya yüzde 10 Ticaret Sanayi Odası, yüzde 20 İskilip Belediyesi ve yüzde 70 oranında ise Çorum İl Özel İdaresi’nin ortak olacağını kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş konuşmanın ardından gündem maddesini oya sundu. Yapılan oylamada Özel İdare’nin İskilip OSB’ye ortak olması oybirliği ile kabul edildi.

Bilindiği gibi önceki gün Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı da, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar’ı makamında kabul etmiş, müteşebbis heyetin ivedilikle oluşturulması ve İl Özel İdaresi kaynaklarından 8.5 milyon TL’lik harcın hemen yatırılması talimatını vermişti.