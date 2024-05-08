Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan, üyeler tarafından önerge teklifi verilmeyen Mayıs ayı üçüncü toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2023 mali yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili raporu Komisyon Başkanı İbrahim Şişli üyelerin bilgisine sundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şişli, ilk olarak 2023 mali yılı taşınır kesin hesap ve taşınır kesin hesap icmal cetvelleri ile ilgili bilgi verdi.

İbrahim Şişli, önceki yıllarda devreden ve yıl içinde yapılan alımlarla 85 milyon 37 bin lira değere ulaşan malzemeden yıl içinde 68 milyon 464 bin TL’lik bölümünün kullanıldığını ve 16 milyon 573 bin TL’lik malzemenin 2024 yılına devredildiğini kaydetti. Yıl içinde 685 bin 981 bin TL’lik malzemenin hurdaya ayrıldığını ve 29 milyon 239 bin liralık malzemenin yeni yıla devrettiğini, 549 bin liralık taşıtın yıl içinde hurdaya ayrıldığını ve 24 milyon 735 bin liralık taşıtın bu yıla devredildiğini, ayrıca 5 milyon 868 bin liralık demirbaşın da 2024 yılına devrettiğini anlattı.

İbrahim Şişli daha sonra ise 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkında hazırlanan raporları üyelerin bilgisine sundu. Buna göre İl ve İlçe Özel İdareleri ile ilgili birimlerin giderinin 2023 yılında 1 milyar 140 milyon 592 TL olduğunu söyleyen Şişli, 597 bin 519 TL’si vergi geliri, 23 milyon 292 bin TL’si teşebbüs ve mülkiyet geliri, 656 milyon 239 bin 239 TL’si bağış, yardım ve özel gelirler, 609 milyon 846 bin TL’si diğer gelirler olmak üzere ise 1 milyon 289 milyon 976 bin 263 TL’lik gelir gerçekleştiğini açıkladı.

Toplantıda son olarak 2023 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ad okunmak suretiyle onaylandı.