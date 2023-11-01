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İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumla başladı. İl Özel İdaresi’nin seçimlerden önceki son bütçe taslağını görüşecek olan İl Genel Meclisi üyeleri Kasım ayı oturumlarına bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başladı.



Toplantıda daha sonra üyeler tarafından verilen önergeler görüşüldü. Buna göre su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu ile ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık; engellilere hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin durumu ile ilgili önerge Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler; Alaca Sinan Dede ve Seyit Nizam Türbeleri’nin turizme kazandırılması ile ilgili önerge Turizm; hasta hakları ile ilgili önerge Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları; bazı köylerdeki içmesuyu yetersizliği ile ilgili önerge Ulaşım ve Altyapı; engellilerin spor tesislerinden yararlanması ile ilgili önerge Gençlik ve Spor; karayollarında bulunan odun mangal kömürü üretim tesislerindeki sıkıntılarla ilgili önerge Çevre ve Sağlık; gıda güvenliği denetimleri ile ilgili önerge AR-GE, Çorum’da uzuv kaybı bulanan engellilerin sorunları ile ilgili önerge Aile ve Engelliler Komisyonu’na incelenmek ve değerlendirilmek üzere havale edildi.

Toplantıda daha sonra gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, yeni dönem için yatırım programı ve bütçesini görüşeceklerini belirtti. Kasım ayı bütçe görüşmelerinin ilimize hayırlı olmasını temenni eden Bektaş ayrıca Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutladığımızı, böyle bir dönemde Türk Kadın Milli Futbol Takımı’nın Çorum’da maç yapmasının coşkuyu artırdığını vurguladı.

İl Genel Meclisi’nde partilerin grup başkanvekilleri Ünal Nalçacı, Yıldız Bek ve Sadık Aşık da birer konuşma yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.’ncü yılında Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını, Cumhuriyet sayesinde bu koltuklarda oturarak millete hizmet şerefine eriştiklerini, dile getirerek Türk Kadın Milli Futbol Takımı’nın başarısını da tebrik ettiler. Yıldız Bek ayrıca 4 milyon TL harcanan “Herkes Yapamaz – 3” kısa filminin beklendiği gibi olmadığını da belirtti.



Valilik havalesi ile 2020-2024 yılı Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı Performans Planı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden hazırlanan 2024 mali yılı bütçesinin ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildiği toplantıda 2023 yılı Performans programında yer almasına rağmen DSİ tarafından hazırlanan rapor uyarınca yapılamayacağı anlaşılan Osmancık İlçesi Deliler Köyü’nün menfez yapım işi için ayrılan 710 bin TL ödeneğin programdan çıkarılması da aynı komisyona havale edildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı bütçe gelir taslağının 850 milyon TL olduğu öğrenildi. Buna göre vergi gelirleri 800 bin TL, harçlar 800 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 22 milyon 30 bin TL, mal ve hizmet satış gelirleri 14 milyon TL, kira gelirleri 1 milyon 530 bin TL, diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 6 milyon 500 bin TL, diğer gelirler 827 milyon 170 bin TL, faiz gelirleri 13 milyon 170 bin TL, kişi ve kurumlardan alınan paylar 812 milyon 900 bin TL, para cezaları 1 milyon TL ve diğer çeşitli gelirler 100 bin TL olmak üzere 2024 yılı gelirlerinin 850 milyon TL olması öngörüldü.