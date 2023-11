Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır" dedi.

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Yargıtay bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaparak "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası Anayasa Mahkemesi önüne giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. O yüzden sen darbecisin" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti cephesinden aynı sertlikte yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır" dedi.

CHP lideri Özel, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" sözlerine yer verdi.

