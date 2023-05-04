Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Amasya’da devam ediyor. B grubunda mücadele eden Çorum Özel Bilgi Koleji ilk maçında İstanbul Özel Bahçelievler Birey Anadolu Lisesi’ne 3-0 mağlup olmuştu. İkinci maçını Hamit Kaplan Spor Salonu’nda Tokat temsilcisi Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi ile oynadı. Çorum’un genç sultanları bu maçı da 3-1 kaybederek finallere grup aşamasında veda etti.

Çorum temsilcisi bugün Adana temsilcisi ile formalite maçını oynadıktan sonra Çorum’a dönecek.

(Rıfat KARA)