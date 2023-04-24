2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, dün 34.hafta maçında, play-off hesapları yapan 24 Erzincanspor’a konuk olurken, kırmızı-siyahlı taraftarlar Erzincan’a adeta çıkarma yaptı. Belediye ve milletvekili adayları, adeta Erzincan’a otobüs ve minibüs kaldırma yarışına girdiler. Hususi araçlar hariç, tam 28 toplu taşıma aracı Erzincan’a taraftar taşıdı.

BELEDİYEDEN 21 ARAÇ

En çok araç tahsisi Çorum Belediyesi’nden geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, maça gitmek isteyen taraftarları Erzincan’a taşıma sözü çerçevesinde, 12’isi resmi plakalı, 9’u kiralık olmak üzere tam 21 araç tahsisi gerçekleştirdi. Başkan Aşgın, yaptığı açıklamada, her koşulda Çorum FK’ya desteklerinin devam edeceğine vurgu yaparken, “Şampiyonluk yolunda Çorum FK’ya bu zorlu karşılaşmada taraftar desteği sağlamak için, maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımıza araç tahsis ettik. Hep destek tam destek veriyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Çorum FK’nın yanındayız. İnşallah, 1. Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

VEKİL ADAYLARINDAN 6 ARAÇ

Bazı milletvekili adayları da taraftarlar için Erzincan’a araç kaldırdı. MHP Çorum Milletvekili adayı Vahit Kayrıcı 3 minibüs, AK Parti Çorum Milletvekili adaylarından Yusuf Ahlatcı 1 ve Zeki Gül birer, Millet İttifakı adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher de 1 minibüs tahsisinde bulundular. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de her zaman olduğu gibi yine taraftar için 1 otobüs tahsis etti. Şahiner yaptığı açıklamada, “Biz Çorum Futbol Kulübü’müze sadece seçim zamanı sahip çıkanlardan olmadık. Dün de destekledik, bugün de destekliyoruz, yarın da destekleyeceğiz. Şampiyon Çorum FK” ifadelerine yer verdi.

Toplamda, yaklaşık 750-800 civarında kırmızı-siyahlı taraftar, Çorum FK’yı desteklemek üzere Erzincan’a gitti.

(Hüseyin AŞKIN)