Alıcı ve beraberindeki heyetin ziyaretinde Adem Özdemir ile ilimiz tarımı ele alındı. Alıcı ve Özdemir tarıma ivme kazandırılması için yapılması gereken çalışmaları da masaya yatırdı.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, “Sertifikalık arpa tohumu ekimini yaygınlaştırmak için Alıcılar Tarım tarafından 2024-2025 Ekim dönemindeki arpa ekecek çiftçilerimize yardımcı olmak için soğuğa ve kurağa dayanıklı Aydan hanım sertifikalık arpa tohumunun ekim döneminde piyasa değeri ne ise hasat döneminde vade farkı olmadan ödemek kaydıyla sertifikalık arpa tohumu çiftçilerimize verilecektir.

Odamız yönetimi olarak ilimizde arpa üretiminde rekoltenin yükselmesi için sertifikalık arpa ekiminin yaygınlaştırılması için ekim sezonundan verilecek hasat döneminde vade farkı alınmayacağı beyan edildiğinden ihtiyacı olan çiftçilerimize duyurulur” dedi.

Editör: Haber Merkezi