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Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcılar, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Moskova ve Dubai gezilerinin ardından şimdi de Özbekistan’a fuar ve iş gezisi düzenleyeceklerini kaydetti.

Yurt dışı gezilerinin yüzde 60’ının KOSGEB tarafından desteklendiğini ifade eden Başkan Uzun, 31 Ekim – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Özbekistan’da metal, makine ve madeni eşya üzerine düzenlenecek olan Mınıng Metals Fuarı’na katılmak isteyen oda üyelerinin en geç 24 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliğine başvurmalarını istedi.

Yut dışı fuar ve iş gezilerinin Çorumlu esnafın dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından tanımaları ayrıca ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini görmeleri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Necmettin Uzun, oda olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.