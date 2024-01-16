Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarıyı play-off potasında kapatan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’u 2-1 yendi ve puanını 30’a yükselterek potadaki yerini korudu. Tuzlaspor galibiyeti, teknik direktör Serkan Özbalta’ya Çorum FK kariyerinde puan rekorunu getirdi.

TAM’LA

11 MAÇTA

14 PUAN

Sezona, geçen sezon kazanılan 2.Lig şampiyonluğunda büyük payı bulunan teknik direktör Tahsin Tam’la başlayan Ahlatcı Çorum FK, ilk 11 haftada Tam’la yoluna devam etti. Kırmızı-siyahlı takım, Tahsin Tam nezaretinde oynadığı 11 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve topladığı 14 puanla 10.sırada yer aldı. Çorum ekibi, bu maçlarda attığı 16 gole karşılık 11 gol yedi.

SERKAN

ÖZBALTA

7 MAÇTA

GEÇTİ

11.haftada, iç sahada Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 3-2’lik yenilgiden sonra Tahsin Tam’la yollar ayrılırken, takımın başına Serkan Özbalta getirildi. Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta nezaretinde çıktığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 16 puan topladı. Bu maçlarda 16 gol atan Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta nezaretinde, Süper Lig devi Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçını 3-1 kaybetti.