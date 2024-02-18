Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Karşılaşmada kendi yapacaklarımızı kurguladığımız, planladığımız ve bunları da yansıtacağımıza inandığımız bir deplasmandı. Maçın başında duran toptan yediğimiz gol sonrasında bir dikkat dağınıklığı oldu. Sakaryaspor, seyircisinin önünde maça iyi başladı. İkinci yarı oyunu domine ettiğimiz yarı sahada oynadığımız bir oyun oldu. Belli bir zamandan sonra 1-0’ı çevirecektik, 2-0 olunca da çevirecektik ve oyuncuların oynayışları beni ileriye dönük umutlandırdı. Burada kazanan bir takım var Sakaryaspor’u tebrik etmek lazım” dedi.

Editör: İHA AJANS