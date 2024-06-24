Çorum-Samsun otoyolu üzerinde Kavak ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda, Özdil ailesinin aracı seyir halindeyken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Özdil ailesinin korna çalarak tepki vermesinin ardından Ahmet Ö., oğlu Yusuf Ö. ve eşi Arzu Ö. araçtan inerek Özdil ailesine ait aracı durdurdu. Bu sırada saldırganlar 6 aylık bebeğin de bulunduğu aracın camlarını kırarak aynı aileden 6 kişiyi darp etti.

6 KİŞİLİK AİLEYİ DARP ETTİLER

Saldırıda Latif Özdil'in (70) burnu ve kafatası kırılarak ağır yaralanırken, Kamuran Özdil'in (48) kolu ve Seyit Ozan Özdil'in (32) bacağı kırıldı. 2 aile üyesinin de vücudunda kırıklar meydana gelirken 6 aylık Serra Hüma Özdil'in ise cam kırıkları nedeniyle vücudunda kesikler meydana geldi. Saldırının ardından Ahmet Ö., bu kez de yanında silah olduğunu söyleyerek ölüm tehdidinde bulundu.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Ailenin şikayeti üzerine Ahmet Ö., Yusuf Ö. ve Arzu Ö. gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Arzu Ö., ifadesinin ardından serbest bırakılırken baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.