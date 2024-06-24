Alınan bilgiye göre bir süredir ailevi sorunları bulunan S.Ç.(36), Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 40. Sokak’ta bulunan inşaatın çatısına çıkarak hayatına son vermek istedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince inşaat etrafında güvenlik önlemleri alınırken, polis şahsı ikna et0mek için çatıya çıktı.

Bir süre S.Ç. ile çatıda görüşme yapan polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası S.Ç. çatıdan indirilerek hazır bekleyen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK