Olay Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şeyh Eyüp Sokak’ta faaliyet gösteren bir otoparkta yemek yendiği esnada Hüseyin E.D.(19) elindeki tüfekle kazara Batuhan Ş.(19)'u vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri suç aleti tüfekle birlikte olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.