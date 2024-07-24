Brent Mıchael Walter (31) idaresindeki 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 23. kilometresinde Ünal Sakik (56) yönetimindeki 41 L 6433 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Walter ile araçta bulunan eşi L. Colleen (29), çocukları B. Marie (7), E. Colleen (4) ve A. Nathanıel Walter (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Merzifon-Çorum kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Editör: AA AJANS