Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan B.E. idaresindeki 54 AIR 037 plakalı otomobil, aynı istikametteki E.Ö. yönetimindeki 81 AAZ 203 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan N.B. ve M.E. yaralandı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı