İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 07 – 14 Eylül 2026 tarihleri arası tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 5 erkek şahıstan, 4 erkek şahıs bulunurken, kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi