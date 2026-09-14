Olay, Çorum-Ankara karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 28 EG 165 plakalı hafif ticari araç, frenlerinin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 26 VE 654 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı