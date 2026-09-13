Terzili köyünde Paşa Bağuç'a (81) ait evin bahçesinde kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde alevin içinde kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bağuç'un cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın ise Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Muhabir: Anadolu Ajansı