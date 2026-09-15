Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Söğütyolu (Danın) köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonucunda M.A.’ya ait ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerde arama yapıldı

Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 8 bin 690 adet sentetik ecza, 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai ham maddesi) ve 60 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.