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Şaltu için Alaca Ömer Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Şaltu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile vatandaşlar katıldı.



Şaltu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından Alaca Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada yaralanan Menevşe Ö. (52) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arap Ali Şaltu (83) idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada Çomar Barajı'na düşmüştü. Kazada sürücü ölmüş, otomobilde bulunan Menevşe Ö. ise yaralanmıştı.