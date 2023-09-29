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ANTALYA (İHA) - Antalya'da çiftçilik yapan Turan Şahin, kara yolu kenarında sıcak havada susuz kalarak bitkin düşen sokak köpeklerini görünce kayıtsız kalamadı. Şahin, otomobilinde acil durumlarda kullanmak için taşıdığı 5 litrelik suyu elleriyle köpeklere içirdi. Şahin, "Pandemide sokağa çıkmak isteyenler köpek sahiplendi, pandemi bitince de sokaklara bıraktılar" diyerek sokağa köpek bırakanlara tepki gösterdi.

Türkiye'de etkili olan aşırı sıcakların etkilediği illerin başında gelen Antalya'da, Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin Antalya-Isparta-Burdur yolu üçgeninde kalan bir bölgede iki köpeğin bitkin halde olduğunu gördü. Şahin köpeklerin susamış olabileceğini düşünerek otomobilinde acil durumlar için taşıdığı 5 litrelik suyu elleriyle köpeklere içirdi.

"Araçlardan bir şeyler verilmesini bekliyorlardı"

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Bugün Antalya-Isparta-Burdur yolu üçgeninde kalan bir bölgede köpekleri gördüm. Köpekleri görünce durdum, otomobilimde 5 litre su vardı. Köpeklerin aç olduğunu düşündüm ve durdum. Araçlardan bir şeyler verilmesini bekliyorlardı. Otomobilimdeki 5 litre suyu önce birisine verdim, sonra diğer köpek de gelince bir tabağa suyu döktüm. 5 litre su iki köpeğe yetmedi" dedi.

"Pandemi bitince de hepsini sokaklara bıraktılar"

Pandemide sokağa çıkmak isteyen vatandaşların köpek sahiplendiği gerçeğine değinen Şahin, "Pandemi bitince de hepsini sokaklara bıraktılar. Buna belediyelerin yapacağı bir şey de yok. Buna ayrı bir birim kurulması gerekiyor. Türkiye'de benim gibi vicdan sahibi insanlar olduğunu biliyorum. Lütfen sokaklarımıza bir kap su ve yemek bırakalım. Çocukların gezeceği yerlere koymayalım. Antalya'da hava da çok sıcak, biz seralarda çalıştığımız için sıcağın ne olduğunu çok iyi biliyoruz" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün)