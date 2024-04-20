Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallasi Mimarsinan 11. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Ç.(85)’ye S.B.(45)’ idaresindeki 19 TL 963 plakalı otomobil çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaşlı kadın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu iddia edilirken, olay yeri inceleme ekiplerince kaza yerinde çalışma yapıldı.