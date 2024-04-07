Alınan bilgiye göre MehmetA. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak üzerinde başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.
Saldırıda sürücünün araçta bulunan babası Mehmet A.A.(51) kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde isabet eden saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.
Editör: HABER MERKEZİ