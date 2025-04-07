Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Hamit Penbe (23) idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki 06 DZU 306 plakalı TIR dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü aracında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamit Penbe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Penbe'nin Sungurlu Dörtyol Cami İmam Hatip Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS