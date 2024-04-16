Orhan T. (34) idaresindeki 34 BG 9940 plakalı otomobil, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Karaçay mevkiinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma T. (34), Beyza Y.(24) ve Ceyhan Y. yaralandı.

Ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

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Editör: Haber Merkezi