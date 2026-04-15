Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzettin köyü muhtarı Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı otomobil, A.S.'nin kullandığı park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

