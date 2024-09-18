Kaza, Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Rıza Ç. (77) yönetimindeki 19 ABC 724 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rıza Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: İHA AJANS