Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum-Yozgat yolu Alaca Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. idaresindeki 66 ACM 272 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü ve yolcuların Ankara'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gittiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS