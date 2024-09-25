Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 19 BG 525 plakalı otomobil, Kırankışla Köyü yakınlarında aynı istikamette önünde seyir halinde olan Erol E. yönetimindeki 19 SA 519 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada traktör sürücüsü Erol E. ile otomobil sürücüsü Mustafa K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya K. ile Nisa K. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS