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M.T.(29) idaresindeki 06 ZYU 44 plakalı otomobil ile Enes Özçetin(27)’nin kullandığı elektrikli motosiklet İnönü Caddesi Hastane Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özçetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan gencin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.