Seyfettin K. İdaresindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F.’nin kullandığı 19 ABN 548 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile  Mahmutevler 27. Sokak kesişimin de çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde  yolcu olarak bulunan Zeynep F. ,  Enes F., Sultan Ç., Yurdagül Y. ve  Toprak Y., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Editör: Haber Merkezi