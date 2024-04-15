Seyfettin K. İdaresindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F.’nin kullandığı 19 ABN 548 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişimin de çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep F. , Enes F., Sultan Ç., Yurdagül Y. ve Toprak Y., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.