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Olay, Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan, Abdullah Arslan idaresindeki 19 TS 571 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobildeki yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.