Yusuf E. idaresindeki 16 BBK 056 plakalı yolcu otobüsü Ankara istikametine seyir halindeyken Çevreyolu Bulvarı üzerinde aniden yola çıkan eşeğe çarptı.

İçi yolcu dolu olan otobüsün sürücüsü olası bir kazaya sebebiyet vermemek için firen yapmadan servis yoluna kadar ilerledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeni ile telef olan eşek kara yoları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Çarpma nedeni ile hasar oluşan otobüs trafik ekipleri nezaretinde terminale çektirilirken, yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.