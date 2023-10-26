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Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak üzerinde bir otobüs durağında oturan 5 kişiye pompalı tüfekle kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda durakta bulunan Efe C.A. ve Deniz T. ile karşı taraf olduğu iddia edilen Samet Ç., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.