Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda oda üyelerine yönelik olarak Automechanika Fuarı ardından ise Çanakkale gezisi düzenlenecek.

8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Automecanica Fuarı ve Çanakkale gezisi için müracaatların devam ettiğini ifade eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, geziye katılmak isteyenlerin 9 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliği’ne isimlerini bildirmeleri gerektiğini söyledi.

İstanbul’da yapılacak fuara katılmak isteyen oda üyeleri için ayrıca boğazda tekne turu yapılacağını, buradan da isteğe bağlı olarak Çanakkale’ye hareket edileceğini kaydeden Başkan Uzun, Çanakkale’de de bir gün konaklanılacağını belirtti.

Necmettin Uzun, bu tür gezilerin Çorumlu esnaf ve sanatkarlar için ecdadımızın verdiği o kutsal mücadeleyi yakından görmeleri ve yeni teknolojileri yakından tanımaları adına yararlı olacağını düşündüklerini vurgulayarak, İstanbul’a 10 Haziran Cumartesi günü hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Gezi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 0.532 476 29 90 veya (0.364) 213 91 40 nolu telefonlarda bilgi alabilirler.