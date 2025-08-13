Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi Ziraat Bankası önünde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine 112 unsurları Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Muhabir: Haber Merkezi