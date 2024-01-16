Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi “Otizmli çocuklarda dil ve konuşma sorunları” isimli semineri gerçekleştirdi.

KADEM Çorum Temsilciliği’ndeki seminere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, KADEM Çorum Temsilcisi Fatma Eren Şenol ve özel eğitim alanında çalışan uzman eğitimciler ile ebeveynler katıldı.

Seminerde Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren, otizmli çocuklarla çalışan eğitimci uzmanlara ve ailelere yönelik eğitici bilgiler verdi.

Otizmli çocuklarda dil ve konuşma sorunları, dil ve konuşma bozukluklarında çocuklara yaklaşım, öğrenme sorunları, gelişim sorunları gibi konulara değinen İbrahim Eren, otizmli çocukların özellikleri, gelişim dönemleri, anne babalara düşen görevler, dikkat ve öğrenme süreçlerinin işleyişini katılımcılarla paylaştı.

Eren, otizmli çocuklara eğitim verenlerin niteliklerinin arttırılması yoluyla, ebeveynlere destek olmak ve çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurma becerilerinin arttırılmasının önemine de dikkat çekti.

Seminer sonunda Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz ve KADEM Çorum Temsilcisi Fatma Eren Şenol, İbrahim Eren’e teşekkür etti.