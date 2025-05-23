Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, türbe inşası için kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Gelgör, “Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmada ilçemizde İbriktar Hazretlerine ait türbe, cami ve hamamın bulunduğu bilgisine ulaştık. Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre bu manevi mekânın yıkıldıktan sonra yerine işyerleri inşa edildiği ve daha sonra bu taşınmazların da özel mülkiyete geçtiğini tespit ettik. Tapu kayıtlarını incelediğimizde İbriktar Hazretlerinin bulunduğu alanı tespit ettik” dedi.

Kamulaştırması yapılan alanın tapusunun Belediye adına tescillendiğini aktaran Gelgör, “En kısa sürede buradaki yıkım çalışmalarını yaparak İbriktar Hazretlerinin manevi mirasını ortaya çıkaracağız. Bu alanda inanç turizmine de katkı sağlayacak bir çalışma yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İbriktar Derneği Başkanı Selim Dölcü de çalışmalardan ötürü Gelgör’e teşekkür etti.

Editör: AA AJANS