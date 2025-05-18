Osmancık’a bağlı köylerde kuraklık nedeniyle yağmur duası düzenlendi. Üç köyde de halk, öğle namazının ardından meydanlarda toplanarak hep birlikte bereket ve rahmet için dua etti. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte, duaların ardından imece usulüyle hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi. Katılımın yoğun olduğu yağmur duası programı, hem manevi atmosferi hem de köyler arası dayanışmayı pekiştiren görüntülere sahne oldu.

İncesu, Akören ve Baldıran köylerinde vatandaşlar, kurak geçen mevsimin ardından yağmur duası için bir araya geldi. Bolluk ve bereket dilekleriyle yapılan dualar, üç köyde de geniş katılımla gerçekleşti. Yağmur duasına Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Okudan, MHP İlçe Başkanı Fatih Ergün, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner’in yanı sıra çok sayıda köy sakini katıldı.

Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek, rahmet ve bereketin yeniden topraklarla buluşması temennisinde bulundu. Etkinlikler, öğle namazının ardından köy meydanlarında başladı. Her üç köyde de yapılan yağmur duasında, imamların öncülüğünde yapılan toplu dua ile Allah’tan yağmur istendi. Katılımcılar, kuraklığın son bulması, tarım arazilerinin yeniden canlanması ve ürünlerin bereketlenmesi için niyazda bulundu.

Duanın ardından, köy halkı tarafından imece usulüyle hazırlanan geleneksel yemekler, davetlilere ikram edildi. Etli pilav, ayran, tatlı ve yöresel lezzetlerin sunulduğu sofralarda birlik beraberlik mesajı verildi.

Köy muhtarları, katılım sağlayan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da yaptığı kısa konuşmada, köylülerin dayanışma içinde olması ve manevi değerleri yaşatmasının önemine değindi.



Editör: NURDAN AKBAŞ