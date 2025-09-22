Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından “Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi programı çerçevesinde ilkokula kayıt yaptıran öğrencilerin tamamına defter ve kalem desteği sağlandı.

Osmancık Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, “Kitaplar Devletten, Defter Kalem Belediyeden” sloganıyla ilçedeki tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Üretken Belediyecilik" faaliyetleri kapsamında eğitime destek olmak amacıyla, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin ilk yıl ihtiyacı olan defter, kalem ve silgi gibi okul gereçleri, okulun ilk gününde sıralarında hazır edildi.

Açıklamada, eğitim hayatına yeni başlayan tüm çocuklara başarılı bir gelecek dilendiği ve belediyenin eğitime olan desteğinin süreceği vurgulandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ